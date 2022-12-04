ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дубль Мбаппе та рекордний м'яч Жиру допомогли Франції здолати Польщу

Колектив Чеслава Міхневича зіграв цікавіше, аніж проти Аргентини в групі, проте все одно вимушено залишив турнір.

Франція — Польща, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Франція — Польща 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 75, 90 — Левандовські, 90+9 (пен.)



Франція: Льоріс — Кунде (Дісасі, 90+2), Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені (Фофана, 66), Рабьо — Дембеле (Коман, 76), Грізманн, Мбаппе — Жиру (Тюрам, 76).



Польща: Щесни — Кеш, Глік, Ківьор (Беднарек, 87), Берешинські — Криховяк (Белік, 71) — Камінські (Залевські, 71), Зелінські, С. Шиманські (Мілік, 65), Франковські (Гросицькі, 86) — Левандовські.



Попередження: Чуамені — Берешинські, Кеш