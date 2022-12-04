ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Молодий француз зараз лідер у таблиці.

Груповий етап чемпіонату світу завершився. Закінчуються також матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Збірна Франції 4 грудня переграла збірну Польщі та відправилась в 1/4. Забивший два голи Кіліан Мбаппе наразі лідер у таблиці бомбардирів змагання.

Серед наведених нижче гравців лише Еннер Валенсія, Венсан Абубакар та Ніклас Фуллькруг не зможуть покращити результат, адже їх збірні вилетіли з ЧС-2022.

1. Кіліан Мбаппе (Франція) — 5 голів та два асисти.

2. Ліонель Мессі (Аргентина) — 3 голи та один асист.

3. Альваро Мората (Іспанія) - 3 голи та один асист.

4. Коді Гакпо (Нідерланди) - 3 голи.

5. Олів'є Жиру (Франція) - 3 голи.

6. Маркус Рашфорд (Англія) - 3 голи.

7. Еннер Валенсія (Еквадор) - 3 голи.

8. Бруну Фернандеш (Португалія) — 2 голи та два асисти.

9. Венсан Абубакар (Камерун) — 2 голи та один асист.

10. Ніклас Фуллькруг (Німеччина) — 2 голи та один асист.