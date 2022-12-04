ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Тоттенгема невдовзі може стати найкращим бомбардиром в історії збірної Англії.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії зійшлася у очному протистоянні із національною командою Сенегалу.

Вже до перерви підопічні Гарета Саутгейта зуміли оформити собі комфортну перевагу, забивши у ворота Едуара Менді два м'ячі.

Автором другого голу на третій компенсованій хвилині до першого тайму став нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, для якого цей м'яч став 52-м у футболці національної збірної Англії.

Таким чином, 29-річному форварду залишилося забити лише один м'яч, щоб зрівнятися з Вейном Руні, який наразі є рекордсменом команди "трьох левів" за кількістю голів (53).