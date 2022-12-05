ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гол 21-річного вінгера поставив крапку у протистоянні із Сенегалом в 1/8 фіналу ЧС-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії здобула розгромну перемогу над Сенегалом (3:0) і пробилася до наступної стадії турніру.

Автором третього голу у складі "трьох левів" став вінгер Букайо Сака, який відгукнувся на флангову передачу Філа Фодена на 57-й хвилині зустрічі та поставив крапку в цьому протистоянні.

Цікаво, що 21-річний нападник став першим в історії футболістом лондонського Арсеналу, якому вдалося забити за Англію у плей-оф великого міжнародного турніру.

У фінальній частині чемпіонату світу-2022 Букайо Сака забив три голи у трьох проведених матчах. До цього він оформив дубль у ворота Ірану на груповій стадії.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 збірна Англії зіграє із Францією. Матч відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.