ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стала відома друга пара 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Англії здобула розгромну перемогу над Сенегалом (3:0) і пробилася до наступної стадії турніру.

Суперником підопічних Гарета Саутгейта у чвертьфіналі катарського мундіалю стане Франція, яка напередодні обіграла збірну Польщі (3:1).

Матч між Англією та Францією відбудеться у суботу, 10 грудня, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що першою парою чвертьфіналістів ЧС-2022 стала Нідерланди – Аргентина, що зіграє 9 грудня о 21:00.