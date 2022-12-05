ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер розповів про налаштування на матч проти Іспанії.

Збірна Марокко створила справжню сенсацію на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, ставши переможцем квартету за участі національних команд Хорватії, Бельгії та Канади.

Проте вже на стадії 1/8 фіналу плей-оф на представників африканського континенту очікує важке та принципове протистояння проти Іспанії.

Голкіпер "Атлаських левів" Яссін Буну, який із незрозумілих причин так і не вийшов на заключний матч групового раунду проти Канади (2:1), розповів про настрій команди під час підготовки до важливої гри.

"Ми вже увійшли в історію, потрапивши до 1/8 фіналу, але ми хочемо більшого. Перемога над Іспанією створило б чергову сенсацію для цього чемпіонату світу та склала б велику сторінку футбольної історії нашої країни.

Ми хочемо порадувати наших фанатів, дуже ретельно готуємось до гри. Із кожним новим матчем наш футбол покращується, і я впевнений, що ми будемо в хорошій формі.

Сам факт протистояння проти Іспанії змусить нас бути на висоті. Це буде дуже конкурентна гра, яка в підсумку зведеться до найдрібніших деталей. Ми повинні бути до цього готові", — заявив марокканський виконавець.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня, о 17:00.