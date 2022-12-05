ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Аргентини поділився враженнями щодо перемоги над Австралією.

Збірна Аргентини в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі зуміла здолати Австралію (2:1), завдяки чому продовжила свою участь на турнірі.

Аргентина — Австралія 2:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Півзахисник "альбіселесте" Алехандро Гомес, який брав участь у звітній грі впродовж 50 хвилин, прокоментував події на футбольному полі.

"Після другого голу ми мали ще кілька нагод для того, щоб забити, проте так цього й не зробили, через що матч закінчився не дуже спокійно. Це також сталось і через те, як відреагувала Австралія наприкінці.

Суперникам удалось знайти свій гол, і в результаті вони змусили нас страждати в завершальні хвилини.

Проте ми — Аргентина, нам завжди доводиться страждати на футбольному полі. Нам удалось зібрати дуже сильну команду, і вона при цьому все ще розвивається.

Найкращою нашою якістю бачу те, що той, хто починає в стартовому складі, працює добре на полі, а потім його з лави запасних міняють ті, хто нічим не гірший, а іноді ще й кращий", — заявив аргентинський виконавець.

Наступним суперником збірної Аргентини стануть Нідерланди.