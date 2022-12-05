ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Аргентини поділився враженнями щодо перемоги над Австралією.

Збірна Аргентини в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі зуміла здолати Австралію (2:1), завдяки чому продовжила свою участь на турнірі.

Аргентина — Австралія 2:1 Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Півзахисник "альбіселесте" Родріго Де Пауль прокоментував події на футбольному полі.

"Цей чемпіонат світу є дуже важкий. Я чув, що це перший випадок, коли жодна збірна не закінчила груповий етап з максимальною кількістю очок, що зайвий раз підтверджує рівність команд на цьому турнірі.

Вважаю, що ми повинні оцінювати всю гру проти Австралії як єдине ціле, а не за окремими епізодами. Ми були кращими за суперників, створювали чудові моменти, і знову ж таки в нас був наш №10, Ліонель Мессі, який своєчасно розкрив захист суперників.

Уболівальники зараз дуже схвильовані і мають можливість зустріти радість від нашої в своїх домівках по всьому світу. Я також був на їхньому місці, коли ще хлопчиком відчував емоції від переглядів гри Аргентини, і не припиняв вболівати за неї ні на мить.

Уболівальники приносять мені велику радість, і сьогодні це було надзвичайно добре відчутно. Я закликав їх усіх: "Ви нам потрібні", і вони дали про себе знати в слушний час", — заявив аргентинський виконавець.

Наступним суперником збірної Аргентини стануть Нідерланди.