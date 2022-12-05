ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник увійшов до видатної компанії.

Збірна Хорватії в рамках поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Хорватії грає проти збірної Японії.

Півзахисник хорватської команди Іван Перішич зрівняв рахунок на початку другої половини гри та увійшов до компанії Мессі, Роналду та Шакірі.

Як стверджує William Hill, Перішич та три інших гравців змогли відзначитись голами на трьох останніх чемпіонатах світу.

Матч Японія — Хорватія розпочався о 17:00. Слідкуйте за подіями зустрічі в нашій текстовій онлайн-трансляції.