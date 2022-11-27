ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Хорват — майстер асистів.

У неділю, 27 листопада, збірна Хорватії здобула розгромну перемогу над канадцями — 4:1. Одразу двома м'ячами у матчі відзначився Андрей Крамарич, і в обох випадках йому асистував латераль Тоттенгема Іван Перішич.

Тим самим 33-річний уродженець Спліта записав до свого досьє унікальне досягнення — Іван відзначався гольовими передачами на п'яти великих турнірах поспіль: ЧС-2014, Євро-2016, ЧС-2018, Євро-2018 та ЧС-2022. Перішич є єдиним футболістом на цьогорічному світовому форумі, який може похвалитися подібним.

Нагадаємо, після матчу з балканцями збірна Канади залишила Мундіаль.