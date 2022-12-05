ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Перша серія пенальті на мундіалі у Катарі закінчилася успіхом збірної Хорватії.

У черговому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі збірна Хорватії у серії післяматчевих пенальті обіграла національну команду Японії.

Вже на перших хвилинах японці могли відкрити рахунок у матчі, але Танігучі головою не зміг потрапити у ворота з вигідної позиції з воротарської лінії. Через кілька хвилин хорвати мали чудовий шанс після прикрої помилки Іто. Перішич відібрав у нього м'яч, після чого увійшов у штрафний майданчик і пробив, але воротар зіграв бездоганно та врятував свою команду.

Наприкінці тайму японці знову активувалися. Спершу Ендо класно прострілив у штрафний майданчик хорватів, але обидва гравці збірної Японії ледь не дотяглися до м'яча. Проте за кілька хвилин японці досягли свого та відкрили рахунок у матчі.

На 44 хвилині Доан навісив з кутового в центр штрафного майданчика, де Йосіда скинув на Маеду, а той з лінії воротарського майданчика проштовхнув м'яч у сітку.

На початку другого тайму Японія могла подвоїти перевагу в рахунку, але Камада пробив трохи вище воріт.

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Потім настала черга хорватів і їхній момент виявився результативним. Юранович отримав м'яч від Ловрена на фланзі, після чого класно подав у штрафний майданчик, де Перішич головою з відскоком від газону пробив точно у ворота.

Після цього збірні знов обмінялися небезпечними моментами. Після удару Ендо чудово зіграв Лівакович, а удар Модрича нейтралізував Гонда.

До кінця основного часу матчу хорвати мали ще два моменти, щоб вирвати перемогу, але ні Перішич, ні Крамарич своїми шансами не скористалися.

Таким чином, матч перейшов до овертайму і це був перший додатковий час на чемпіонаті світу у Катарі.

У першому овертаймі хорвати не мали моментів, але зробили дві заміни, прибравши Модрича та Ковачича, випустивши на поле Маєра та Влашича. А найнебезпечніший момент був у японців — Мітома від свого штрафного добіг до чужого, змістився в центр та потужно пробив, але прямо по центру, де й стояв Лівакович.

На старті другого овертайму у японців на полі з'явився Танака, який змінив Моріту, а у хорватів пішли Перішич та Будимір (раніше вийшов на заміну) – вийшли Оршич та Лівая.

У підсумку команди не змогли порадувати вболівальників голами в додатковий час і матч перейшов до серії післяматчевих пенальті.

У серії пенальті японці відверто провалилися, а головним героєм був воротар збірної Хорватії Лівакович, який відбив три одинадцятиметрові удари. Єдиний, хто не забив у хорватів – Лівая, який потрапив у штангу.

Таким чином, збірна Хорватії проходить до чвертьфіналу чемпіонату світу у Катарі, де зіграє проти переможця матчу Бразилія – Південна Корея.

Японія — Хорватія 1:1 (за пенальті 1:3)

Голи: Маеда, 44 — Перішич, 56.

Японія: Гонда — Томіясу, Йосіда, Танігучі — Нагатомо (Мітома, 64), Моріта (Танака, 106), Ендо, Іто — Камада (Сакаї, 75), Доан (Мінаміно, 87), Маеда (Асано, 64).

Хорватія: Лівакович — Баришич, Гвардіол, Ловрен, Юранович — Модрич (Маєр, 98), Брозович, Ковачич (Влашич, 99) — Перішич (Оршич, 106), Крамарич (Пашалич, 68), Петкович (Будімір, 62 (Лівая, 106)).

Попередження: Ковачич, Баришич.