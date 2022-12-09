ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022.

Черговий гість зіркового прогнозу – чемпіон Європи-2004, ключовий гравець тієї грецької збірної. Яннакопулос вважає, що Нідерланди пройдуть Аргентину.

- Стеліосе, ваш прогноз на матч Аргентина – Нідерланди?

- Я персональний фанат Ліонеля Мессі. Він проводить чудовий турнір, але, гадаю, сьогодні перемогу святкуватиме збірна Нідерландів. Звісно, мені хотілося б, щоб Мессі здобув завітний трофей, але навіть у випадку успіху сьогодні далі на них чекає Бразилія, а у фіналі, можливо, Франція чи Іспанія. Надскладна турнірна сітка.

На прохід збірної Нідерландів до наступного раунду наш партнер дає високий коефіціент – 2.4.

- Хто ж тоді виграє Мундіаль?

- Думаю, Бразилія.

- Який меседж ви хотіли б передати українцям?

- Перш за все хочу побажати вам мати віру та бути стійкими у ці складні часи. Я хочу, щоб ця кровопролитна війна закінчилася якомога скоріше. Ми, європейці, навіть уявити не можемо собі через що ви зараз проходите. Я мрію про те щоб усі повернулися швидше додому до своїх сімей.

Parimatch Ukraine бачить переможцем пари команду Ліонеля Скалоні. На прохід аргентинців кофф – 1.6. На перемогу Аргентини в додатковий час чи в серії пенальті букмекер дає коефіціент – 9.6. Якщо поставити на рахунок 0:0, як це було у півфіналі ЧС-2014, то коефіціент на цю подію — 8

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