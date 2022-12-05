ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Останнім таким молодим автором голу був Роналдіньо.

Наразі відбувається матч 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі між збірними Бразилії та Південної Кореї.

У цьому матчі забитим голом відзначився Вінісіус Жуніор, який відкрив рахунок у поєдинку на сьомій хвилині. Для нього це був дебютний гол на чемпіонатах світу.

За інформацією ESPN, Вінісіус став наймолодшим автором голу збірної Бразилії у плей-оф мундіалів з 2022 року. На момент матчу йому було 22 роки та 146 днів.

Тоді, у 2002 році, у молодшому віці у складі бразильців голом відзначився Роналдіньо, який забив у матчі проти Англії до 1/4 фіналу. На той момент йому було 22 роки та рівно три місяці.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Бразилія – Південна Корея.