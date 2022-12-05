ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Тіте ще в першому таймі забила чотири голи, після чого наприкінці гри дозволила суперникам залишити за собою м'яч престижу.

П’ятиразовим чемпіонам світу не доводиться звикати ні до участі на черговому мундіалі, ні до виходу з першого місця квартету за підсумками групового раунду до плей-оф. У контексті чемпіонату світу-2022 в Катарі збірна Бразилії змагалась із Сербією, Швейцарією та Камеруном, і зрештою за рахунок перемог у стартових двох турах над європейськими супротивниками дозволила собі поступитись у заключний ігровий день африканській команді. Проте лідерська позиція від команди Тіте навіть за таких умов нікуди не поділась.

На першому кроці сітки плей-оф Бразилія таким чином отримала собі в суперники команду, яка фактично на зубах вигризала наприкінці гри проти збірної Португалії (2:1) перемогу та відповідно другу путівку з квартету, у якому також були присутні колективи Гани та Уругваю. Південна Корея не виграла стартові два матчі турніру, після чого здійснила сенсацію, але одразу ж потрапила на ще грізнішого суперника.

Як і передбачалось від самого початку, азійська команда не змогла скласти конкуренції південноамериканським суперникам, які цього разу вирішили не відкладати подолання захисту опонентів аж на другу половину гри. Бразилія дуже швидко відкрила рахунок, коли вже на другій хвилині простріл із правого флангу штрафного від Рафіньї в дальньому боці чужих володінь у два дотики завершив Вінісіус.

Після цього команда Тіте вирішила не скидати оберти власних атакувальних дій, і доволі швидко святкувала наступний забитий м’ячі. На 11 хвилині Рішарлісон майстерно підставився під вибивання м’яча з боку Чон У Йон із правого флангу власного штрафного, і опорний півзахисник ненароком підбив ноги нападника. Неймар довго влаштовував гру в спогляданки з голкіпером, і зрештою на ментальному рівні змусив того заціпеніти під час пострілу трохи правіше від центру воріт.

Корея після такого невдалого старту відзначилась перспективним дальнім пострілом із лівого флангу від Хвана Хі Чхана, проте Аліссон витягнув м’яч із протилежної дев’ятки. І вже зовсім незабаром "пентакампеоне" поклали не тільки третій результативний постріл у чужі ворота, а й влаштували розгром четвертим влучним пострілом. Рішарлісон тоді започаткував першу з атак на правому фланзі, після чого завершив блискавичну комбінацію через ноги Маркіньйоса та Тіаго Сілви пострілом із меж штрафного в дальній кут.

Трохи згодом результативне накидання з лівого флангу для Пакети записав на свій рахунок Вінісіус, після чого ці бразильські танці вже було точно не спинити. Навіть Тіте долучився до святкування власної команди, бо настрій на футбольному полі був більше схожим на дискотеку. Бодай із одного його боку точно.

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А ось після перерви Бразилія добивати суперників уже не стала. Хоча й хотіла це зробити, про що промовисто говорили постійні спроби Рафіньї записати на свій рахунок забитий м’яч, до який подекуди долучались й інші його партнери по команді. Проте Корея отримала більше простору в атаці, тож також намагалась не просто відбувати номер.

У підсумку, один зі стандартів для команди Паулу Бенту завершився відскоком на Пайка Син Хо перед чужими володіннями, і дальній постріл у правий кут голкіпер Бразилії не взяв. Його після цього, до речі, замінили, проте це була лише нагода дати пограти Вевертону.

Фінальний свисток французького арбітра Клемана Тюрпена відправив до чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірну Бразилії. Для Південної Кореї турнір добіг кінця.— Корея 4:1Вінісіус, 7, Неймар, 13 (пен.), Рішарлісон 29, Пакета, 36 — Пайк Син Хо, 76Аліссон (Вевертон, 80) — Мілітао (Дані Алвес, 63), Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило (Бремер, 71) — Пакета, Каземіро, Неймар (Родріго, 81) — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус (Мартінеллі, 72).Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Ен Гвон, Кім Джин Су (Хон Чхоль, 46) — Лі Дже Сон (Лі Кан Ін, 74), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ін Бом, Хван Хі Чхан — Чо Гю Сун (Хван Й Джо, 80), Сон Хин Мін.Попередження: Чон У Йон