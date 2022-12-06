ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 5 грудня 2022, 21:00.

Збірна Бразилії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі впевнено обіграла Південну Корею з рахунком 4:1.

Команда Тіте ще в першому таймі забила чотири голи, після чого наприкінці гри дозволила суперникам залишити за собою м'яч престижу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бразилія — Південна Корея в 1/8 фіналу ЧС-2022:

Бразилія — Південна Корея 4:1

Голи: Вінісіус, 7, Неймар, 13 (пен.), Рішарлісон 29, Пакета, 36 — Пайк Син Хо, 76



Бразилія: Аліссон (Вевертон, 80) — Мілітао (Дані Алвес, 63), Тьяго Сілва, Маркіньйос, Данило (Бремер, 71) — Пакета, Каземіро, Неймар (Родріго, 81) — Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус (Мартінеллі, 72).



Корея: Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже, Кім Ен Гвон, Кім Джин Су (Хон Чхоль, 46) — Лі Дже Сон (Лі Кан Ін, 74), Чон У Йон (Сон Чжун Хо, 46), Хван Ін Бом, Хван Хі Чхан — Чо Гю Сун (Хван Й Джо, 80), Сон Хин Мін.



Попередження: Чон У Йон