ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгі висловився про майбутній матч проти Іспанії в 1/8 фіналу ЧС-2022.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Марокко та Іспанії, яке пройде на стадіоні Едьюкейшн Сіті.

Головний тренер марокканської команди Валід Реграгі поділився очікуваннями від майбутнього матчу.

"Це буде дуже складний матч. Ми протистоятимемо одній з найкращих команд світу та фаворитові на перемогу в турнірі. Якщо ми виб’ємо їх, то це буде сюрприз для нас та для всієї країни.

Ми дуже добре знаємо опонента. У нас багато гравців, які грають в Іспанії. Не шукаємо мотивацію в тому, що пише іспанська преса. Просто виходимо грати й все.

Мені подобається футбольна культура, яка багато років ніколи не змінює ставлення – тікі-така. Ви завжди можете впізнати, що грає Іспанія. Це шанс, щоб залишити слід в історії марокканського футболу, але я не хочу надмірного тиску на гравців", — цитує слова Реграгі Marca.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.