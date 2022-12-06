ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий форвард зможе допомогти команді лише із лави для запасних.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Португалії буде змагатись зі збірною Швейцарії.

Головні тренери вже обрали стартові одинадцять на цю гру. Примітно, що в основі збірної Португалії немає головної зірки Кріштіану Роналду.

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Пепе, Геррейру — Б. Сілва, Карвалью, Отавіо — Фернандеш, Рамуш, Феліш.

Запасні: Патрісіу, Са, Канселу, Пальїнья, Андре Сілва, Невеш, Леау, Вітінья, Маріу, Орта, Нунеш, Роналду, Антоніу Сілва.

Швейцарія: Зоммер — Фернандес, Аканджі, Шер, Родрігес — Соу, Фройлер, Джака — Шакірі, Емболо, Варгас.

Запасні: Омлін, Кобель, Відмер, Закарія, Сеферович, Штеффен, Ебішер, Фасснахт, Кемерт, Окафор, Фрай, Рідер, Яшарі.

Гра Португалія — Швейцарія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.