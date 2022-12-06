ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокко в серії пенальті вибило Іспанію з 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

Африканська збірна ще жодного разу на турнірі не пропустила від гравця суперників, у тому числі — під час серії одинадцятиметрових ударів.

Марокко — Іспанія, Getty Images

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Марокко — Іспанія 0:0 (по пен. – 3:0)



Марокко: Буну — Хакімі, Саїсс, Аґерд (Ель Ямік, 85), Мазрауї (Аттіят-Аллах, 83) — Унахі (Банун, 120), Амрабат, Амалла (Кеддіра, 82) — Зієш, Ен-Несірі (Сабірі, 83), Буфаль (Еззалзулі, 66).



Іспанія: Сімон — Льоренте, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 98) — Гаві (Солер, 63), Бускетс, Педрі — Ф. Торрес (Вільямс, 76, Сарабія, 118), Асенсіо (Мората, 63), Ольмо (Фаті, 98).



Попередження: Саїсс — Лапорт