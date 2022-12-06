ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський воротар став героєм серії 11-метрових.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Марокко переграла збірну Іспанії завдяки серії пенальті — (0:0, 3:0 по пен.).

Героєм цього матчу, без сумніву, став воротар африканської збірної Яссін Буну, який на клубному рівні представляє Севілью.

31-річний кіпер відбив усі три удари збірної Іспанії у серії пенальті, завдяки чому увійшов в історію мундіалів.

Він повторив рекорд воротаря збірної України Олександра Шовковського, який на ЧС-2006 не пропускав з позначки, вививши команду в 1/4 фіналу.