ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Президент Франції "не виразив занепокоєння" щодо майбутнього поєдинку.

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що національна збірна країни переграє збірну Англії в 1/4 фіналу ЧС-2022.

Макрон не захотів називати точний рахунок. Він до цього вгадав рахунок матчу між Польщею та Францією 3:1 та авторів голів.

"Я не сумніваюсь, що Франція пройде у півфінал. Цього разу не буду називати точний рахунок. Але, гадаю, переможемо англійців.

Якщо ми пройдемо у півфінал та у фінал, я, як і обіцяв до цього, буду присутнім на іграх", — цитує Макрона RTL.

Матч 1/4 фіналу між Англією та Францією пройде 10 грудня на стадіоні Ель-Байт о 21:00 за київським часом.