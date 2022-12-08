ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував майбутній матч проти Аргентини.

Збірна Нідерландів у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в Катарі зіграє проти Аргентини.

Центральний захисник "ораньє" Вірджил ван Дейк напередодні відповідального протистояння розповів про власні передчуття щодо прийдешньої гри.

"Ми зараз з вами говоримо про одну з найкращих збірних світу та одного з найкращих футболістів усіх часів. Ліонель Мессі перебуває в чудовій формі на цьому турнірі.

Він, разом із Кріштіану Роналду, тримався на провідних ролях упродовж 15 років, що може викликати виключно повагу до них обох. Саме тому грати проти команди з Мессі в складі — велика честь.

Проте я не буду грати виключно проти нього одного, і Нідерланди не будуть грати виключно проти нього одного. Нідерланди будуть протистояти всій збірній Аргентини, бо в її складі є ще чимало якісних виконавців.

Ніхто не може самотужки перемогти в футболі, тож ми маємо вигадати план, як зупинити наших суперників.

Майбутнє протистояння прикрашатимуть матчі поміж нашими командами в минулому, проте вони не роблять його особливим від цього. Його можна вважати таким тільки через те, що це — чвертьфінал чемпіонату світу, і ми вже можемо пишатись тим фактом, що потрапили на цю стадію.

Луї ван Гал дуже сильно інтегрований до всіх процесів, що відбуваються в збірній Нідерландів, що нам дуже подобається, як гравцям. Наша команда спрагла до перемог, і при цьому нам залишилось усього три гри для того, щоб досягти підсумкового успіху", — заявив нідерландський захисник.

Нідерланди зіграють проти Аргентини 9 грудня, о 21:00.