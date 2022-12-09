ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Хорватії та Бразилії, яке пройде на стадіоні Едьюкейшн Сіті.

П'ЯТНИЦЯ, 9 ГРУДНЯ, 17:00. ЕДЬЮКЕЙШН СІТІ, АЛЬ-РАЙЯН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Хорватія на шляху до чвертьфіналу турніру грала у групі проти Бельгії, Марокко та Канади. Хорвати розпочали фінальну частину турніру безгольовою нічиєю проти марокканців. Після цього була вкрай впевнена перемога над Канадою з рахунком 4:1.

В заключному ж матчу групового етапу збірна Хорватії не без долі фарту зіграла внічию з Бельгією та вийшла в 1/8. Якби не невдалі дії Ромелу Лукаку в атаці, хорвати цілком могли б залишитись за бортом турніру.

ГРУПА F 1 Марокко 3 2 1 0 4 1 3 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4 1 3 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1 2 -1 4 4 Канада 3 0 0 3 2 7 -5 0



Вже на стадії 1/8 команда Далича грала проти Японії, яку змогла пройти лише в серії післяматчевих пенальті. Серед восьми учасників, що наразі претендують на перемогу в турнірі, хорвати виглядають чи не найслабшими.

Але не дивлячись на не дуже яскраву гру команди, варто розуміти, що хорвати доходили до фіналу чемпіонату світу у 2018 році. Тож сильні супротивники їх зовсім не лякають. У Златко Далича в розпорядженні є велика кількість вкрай досвідчених гравців.

Очікуємо, що хорватська команда буде оборонятись більшу частину гри та сподіватись на швидкі контрвипади. Дуже реактивних гравців хорвати не мають, тому потрібно буде сподіватись на вчасно виграну боротьбу попереду, а передачі на гравців ланки атаки віддавати є кому.

Збірна Бразилії, своєю чергою, грала у квартеті з Сербією, Швейцарією та Камеруном. В першому матчі бразильці дотисли сербів та перемогли з рахунком 2:0.

Далі була мінімальна перемога на Швейцарією. В останньому ж матчі групового етапу бразильці резервним складом поступились Камеруну, але усе одно вийшли з першого місця в плей-оф.

ГРУПА G 1 Бразилія 3 2 0 1 3 1 2 6 2 Швейцарія 3 2 0 1 4 3 1 6 3 Камерун 3 1 1 1 4 4 0 4 4 Сербія 3 0 1 2 5 8 -3 1



Вже на стадії 1/8 бразильцям дісталась Південна Корея. Команда Тіте відправила у ворота супротивника чотири голи ще в першій половині гри та доволі швидко зняла усі питання. Більше того, тренерський штаб бразильців став першим, що задіяв на турнірі усіх гравців з заявки.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Тіте. Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 9,74. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,02.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

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Команди грали між собою тричі. В усіх матчах було зафіксовано перемоги бразильців, тому хорватам потрібно буде постаратись, щоб зламати тенденцію.