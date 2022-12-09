ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Нідерландів та Аргентини, яке пройде на стадіоні Лусаїл Айконік.

П'ЯТНИЦЯ, 9 ГРУДНЯ, 21:00. ЛУСАЇЛ АЙКОНІК, ЛУСАЇЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО МАТЕО ЛАОС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Нідерланди за результатом жереба групового етапу отримали в супротивники Сенегал, Еквадор та Катар. В першому турі нідерландці з деякими труднощами обіграли сенегальців з рахунком 2:0. Вже у другому матчі команда Ван Гала не змогла здолати Еквадор — той поєдинок завершився з рахунком 1:1 та нічого не гарантував "помаранчевим".

В третій же грі збірна Нідерландів не мала проблем в матчі з Катаром. Та гра завершилась з рахунком 2:0 та дозволила вийти в плей-оф з першого місця.

ГРУПА A 1 Нідерланди 3 2 1 0 5 1 4 7 2 Сенегал 3 2 0 1 5 4 1 6 3 Еквадор 3 1 1 1 4 3 1 4 4 Катар 3 0 0 3 1 7 -6 0

Вже на стадії 1/8 Нідерланди отримали в супротивники Сполучені Штати Америки та знов впевнено пройшли далі. На груповій стадії в нідерландців особливо виділявся Коді Гакпо, який і голи забивав, й великий вплив на гру команди робив. Також напад "помаранчевих" став яскравішим з поверненням Депая у склад — без Мемфіса уявити цю збірну доволі важко.

Нідерланди також подарували цьому чемпіонату світу ще одну цікаву історії. Голкіпер команди Андріс Нопперт дебютував за збірну в грі проти Сенегалу та впевнено утримує місце першого номеру — Ван Гал йому довіряє.

Аргентина, своєю чергою, на груповій стадії турніру грала проти Польщі, Мексики та Саудівської Аравії. В першому турі команда Ліонеля Скалоні несподівано програла аравійцям та поставила свій вихід з групи під питання. Втім вже у грі проти Мексики все ж вдалось трохи стабілізувати ситуацію, хоч гра була доволі важкою.

В третьому турі в матчі проти Польщі команда Скалоні виграла доволі просто та вийшла з першого місця в 1/8, де на команду чекала Австралія. Гра була не дуже простою, проте перевага аргентинців відчувалась. В грі з Нідерландами прийдеться набагато важче.

ГРУПА C 1 Аргентина 3 2 0 1 5 2 3 6 2 Польща 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Мексика 3 1 1 1 2 3 -1 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3 5 -2 3



В складі збірної Аргентини протягом турніру розкриваються нападник Альварес та півзахисник Фернандес, яких ми очікуємо в стартовому складі на цю гру. На жаль, зрозуміло, що тренерський штаб не робить ставку на Лісандро Мартінеса, хоча він би не завадив у протидії рухливій групі атаки нідерландців.

Нідерландці двічі грали проти Аргентини та ще жодного разу не змогли здобути перемогу. Є сумніви, що це вдасться виправити цього разу.

За версією компанії GG.bet, невеличким фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ліонеля Скалоні. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 2,26, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 3,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

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Команди грали між собою двічі. У 2014 році Аргентина поступилась з рахунком 2:4, а у 2006 році була зафіксована нічия.