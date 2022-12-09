ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутні матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 за 9 грудня на нас чекають два цікаві матчі: Хорватія зустрінеться з Бразилією, а Нідерландам протистоятиме Аргентина.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ХОРВАТІЯ — БРАЗИЛІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Тіте. Так, на перемогу Бразилії пропонується коефіцієнт 1,37, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 9,74. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,02.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Хорватії доведеться оборонятись більшу частину часу в цій грі, тому очікуємо, що перший тайм відбудеться максимум з одним м'ячем. Пропонуємо подію "Перший тайм ТМ 1,5" з коефіцієнтом 1,43.

В цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів в цілому, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 2,09.

Матч Хорватія — Бразилія відбудеться 9 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

прогноз 0:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ НІДЕРЛАНДИ — АРГЕНТИНА

За версією компанії GG.bet, невеличким фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ліонеля Скалоні. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 2,26, тоді як потенційний успіх Нідерландів оцінюється показником 3,71. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,15.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Нідерланди впевнено пройшли Сполучені Штати Америки, тоді як Аргентина впоралась зі збірною Австралії.

Нам здається, що обидві команди будуть доволі гостро виглядати в атаці, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Обидві заб'ють" Коефіцієнт на це — 2,04.

Також цікаво виглядає подія "Прохід Аргентини" з коефіцієнтом 1,62, адже все ж таки аргентинці виглядають привабливіше.

Матч Нідерланди — Аргентина відбудеться 9 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.