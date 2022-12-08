ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментатор дав свій прогноз на ЧМ-2022.

На думку коментатора Ігора Циганика, у фіналі чемпіонату світу-2022 зійдуться Бразилія та Франція.

Також Циганик похвалив колектив Дідьє Дешама.

"Франція — це та команда, яка найбільше може додати на чемпіонаті світу. От коли їм треба, вони можуть додати. Ніхто так не може. Французи — вони виходять, дивляться-дивляться-дивляться, потім їм треба і вони можуть перескочити з третьої передачі відразу на шосту. Вони можуть миттєво, просто миттєво додати стільки, скільки їм треба!

Якщо зараз говорити про те, хто головний фаворит Чемпіонату світу, то я думаю, що у фіналі мають зустрітися Бразилія та Франція. І я не впевнений, що Бразилія зможе так легко грати", — вважає Ігор Циганик.