ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський спеціаліст дав свій коментар.

У рамках матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі збірна Аргентини зіграє проти Ніделандів.

"Будь-яка з восьми команд, що залишаються в гонці, виступає досить добре для того, щоб вийти у фінал.

Завтрашня гра буде дуже захоплюючим видовищем, оскільки зустрічаються дві команди, які завжди прагнуть атакувати.

Ми не турбуємося щодо того, чи викладеться наша команда на всі сто. Наша команда завжди віддає на поле всі сили", — наводить слова Скалоні офіційний твіттер збірної Аргентини.

Матч Нідерланди – Аргентина відбудеться 9 грудня о 21:00 за київським часом.