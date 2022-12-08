Наставник прокоментував святкування голів "селесао".
Тіте, Getty Images
08 грудня 2022, 22:20
Тіте висловився про танці під час святкування голів збірної Бразилії.
"Це збірна Бразилії, за яку я як тренер несу відповідальність. Мені дуже шкода тих, хто не знає історію та культуру Бразилії, наш спосіб життя, і я не коментуватиму їх слова.
Я поважаю нашу культуру та команду, в якій я працюю. Така бразильська культура, і вона не применшує жодної іншої. Це наш спосіб життя.
Ті, хто працюють зі мною, знають мене, знають, як усе влаштовано за лаштунками. І якщо мені доведеться танцювати, я танцюватиму. Просто мені треба більше вправлятися", — наводить слова Тіте Globo.
Нагадаємо, що у 1/4 фіналу ЧС-2022 збірна Бразилії зіграє проти Хорватії. Гра відбудеться 9 грудня о 17:00.