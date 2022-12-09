ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній півзахисник вважає, що до його співвітчизника більше поваги за кордоном, аніж на батьківщині.

Колишній півзахисник збірної Бразилії, Мілана та мадридського Реала Кака розповів про ставлення до легенд футболу на вулицях його батьківщини.

Зокрема володар Золотого м'яча-2007 навів за приклад свого співвітчизника Роналдо Назаріо, який є одним із найкращих футболістів в історії футболу та допоміг "Селесао" виграти чемпіонати світу в 1994 та 2002 роках.

"Дивно це говорити, але багато бразильців не вболівають за Бразилію. Іноді таке трапляється. Якщо ви побачите Роналдо на прогулянці, ви скажете: "Вау". Але тут трохи інша ситуація.

У Бразилії він просто товстун, який йде вулицею. Звичайно, багато бразильців люблять Роналдо. Я також люблю Роналдо, але те, як його поважають у Бразилії та за кордоном, відрізняється. Я бачу більше поваги до нього за межами країни, ніж на батьківщині", — цитує слова Кака Goal.com з посиланням на ефір beinSports.

Зазначимо, що після завершення професійної футбольної кар'єри Роналдо помітно додав у вазі, через що ставав об'єктом жартів серед уболівальників.