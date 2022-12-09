Колишній півзахисник вважає, що до його співвітчизника більше поваги за кордоном, аніж на батьківщині.
Роналдо Назаріо, getty images
09 грудня 2022, 12:46
Колишній півзахисник збірної Бразилії, Мілана та мадридського Реала Кака розповів про ставлення до легенд футболу на вулицях його батьківщини.
Зокрема володар Золотого м'яча-2007 навів за приклад свого співвітчизника Роналдо Назаріо, який є одним із найкращих футболістів в історії футболу та допоміг "Селесао" виграти чемпіонати світу в 1994 та 2002 роках.
"Дивно це говорити, але багато бразильців не вболівають за Бразилію. Іноді таке трапляється. Якщо ви побачите Роналдо на прогулянці, ви скажете: "Вау". Але тут трохи інша ситуація.
У Бразилії він просто товстун, який йде вулицею. Звичайно, багато бразильців люблять Роналдо. Я також люблю Роналдо, але те, як його поважають у Бразилії та за кордоном, відрізняється. Я бачу більше поваги до нього за межами країни, ніж на батьківщині", — цитує слова Кака Goal.com з посиланням на ефір beinSports.
Зазначимо, що після завершення професійної футбольної кар'єри Роналдо помітно додав у вазі, через що ставав об'єктом жартів серед уболівальників.