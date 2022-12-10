ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Англії та Франції.

АНГЛІЯ — ФРАНЦІЯ

СУБОТА, 10 ГРУДНЯ, 21:00. АЛЬ БАЙТ, АЛЬ ХОР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІЛТОН ПЕРЕЙРА САМПАЙО (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Англії в рамках групового етапу турніру протистояла збірним Уельсу, Ірану та Сполучених Штатів Америки. Команда Саутгейта розпочала фінальну частину турніру з вкрай впевненої перемоги над іранцями, а після не змогла вразити ворота американців, проте залишилась головним претендентом на перше місце квартету.

В заключному ж турі групового етапу англійці без особливих проблем обіграли Уельс та вийшли в 1/8 фіналу з першого місця, де їх очікувала зустріч зі збірною Сенегалу.

ГРУПА B 1 Англія 3 2 1 0 9 2 7 7 2 США 3 1 2 0 2 1 1 5 3 Іран 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 Уельс 3 0 1 2 1 6 -5 1



Представник Африки без свого головного лідера, Садіо Мане, не змін протипоставити супротивнику щось серйозне, тому збірна Англії впевнено пройшла далі завдяки розгромній перемозі з рахунком 3:0.

Гарет Саутгейт має доволі широкий вибір гравців та може обирати різну тактику на гру. Напевно, в матчі з Францією доведеться багато оборонятись, тому швидкі вінгери будуть в пригоді. Також важливим для команди є поточний рівень гри Гаррі Магвайра, який показує зовсім інший футбол в порівняні з Манчестер Юнайтед.

Збірна Франції, своєю чергою, виступала на груповому етапі у квартеті з Данією, Тунісом та Австралією. Не дивлячись на те, що в грі з австралійцями французи пропустили першими, вони змогли перевернути хід зустрічі та здобути розгромну перемогу — 4:1. В другому турі була вкрай непроста гра проти Данії, проте й вона завершилась перемогою — 2:1.

Ці результати майже гарантували французам вихід з групи з першого місця, тому в третьому турі Дідьє Дешам провів суттєву ротацію складу, що призвело до програшу Тунісу. Але ніяких питань до тренерського штабу немає, адже й так було вже багато травм, тому це вірне рішення.

ГРУПА D 1 Франція 3 2 0 1 6 3 3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3 4 -1 6 3 Туніс 3 1 1 1 1 1 0 4 4 Данія 3 0 1 2 1 3 -2 1



В 1/8 чемпіонату світу в Катарі збірна Франції грала проти Польщі. Поляки деякий відрізок гри виглядали непогано, але знітились після пропущених голів, тому французи впевнено довели гру до логічного завершення та згодом пройшли далі при рахунку 3:1.

Дідьє Дешам, не дивлячись на відсутність Карима Бензема, дуже добре вибудував гру. Олів'є Жиру показує, що він готовий замінити володаря Золотого м'яча, що доводить своєю результативність. Жиру вже обійшов Т'єрі Анрі по голах за збірну, ставши кращим бомбардиром у її історії.

За версією компанії GG.bet, невеличким фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,49, тоді як потенційний успіх Англії оцінюється показником 3,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,28.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА

ЗУСТРІЧІ МІЖ СОБОЮ