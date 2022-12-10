ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 на нас чекає протистояння між збірними Марокко та Португалії.

МАРОККО — ПОРТУГАЛІЯ

СУБОТА, 10 ГРУДНЯ, 17:00. АЛЬ ТХУМАМА, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФАКУНДО ТЕЛЛО (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Марокко розпочала фінальну частину турніру в груповому етапі, де команда отримала в супротивники доволі сильні збірні — Бельгію, Хорватію та Канаду. На представника африканського континенту мало хто ставив, але вже в першому турі марокканці змогли втримати нічийний результат в грі проти Хорватії.

Після цього збірна Марокко взагалі здивувала всіх, обігравши збірну Бельгії, при цьому зробивши заявку на вихід з групи. В третьому ж турі марокканці втримали перемогу на Канадою та гарантували собі вихід з першого місця в плей-оф.

ГРУПА F 1 Марокко 3 2 1 0 4 1 3 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4 1 3 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1 2 -1 4 4 Канада 3 0 0 3 2 7 -5 0

В першому матчі плей-оф марокканців очікувала гра проти Іспанії. Всі вважали, що на цьому казочка африканської збірної й закінчиться, проте марокканці змогли витримати основний та додатковий час, а в серії пенальті Буну показав найвищий рівень та дозволив команді зробити крок до чвертьфіналу.

Звичайно, вже ніякої недооцінки Марокко бути не може, тому команді прийдеться дуже постаратись, щоб здивувати португальців. Крім того, великою проблемою може стати фізичний стан марокканців, адже вони відіграли 120 хвилин з іспанцями, тоді як португальці без жодних проблем за 90 хвилин розібрались зі Швейцарією

Збірна Португалії, своєю чергою, потрапила в квартет до Гани, Уругваю та Південної Кореї. В першому турі команді Фернарду Сантуша прийшлось постаратись, проте вона переграла африканців з рахунком 3:2. В другому ж турі була перемога з впевненим рахунком (2:0) над уругвайцями.

Вже в третьому турі, який майже ні на що не впливав, тренерський штаб провів серйозну ротацію, а команда поступилась Південній Кореї, але це не завадило вийти в 1/8 фіналу з першого місця.

ГРУПА H 1 Португалія 3 2 0 1 6 4 2 6 2 Південна Корея 3 1 1 1 4 4 0 4 3 Уругвай 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Гана 3 1 0 2 5 7 -2 3

Вже в 1/8 на португальців очікувала зустріч зі Швейцарією. Мало хто вірив, що команда Фернанду Сантуша так легко впорається з супротивником, але зупинити збірну Португалії в той вечір було майже неможливо. Ще більш цікаво, що хет-трик оформив Гонсалу Рамуш, який з'явився з перших хвилин замість Кріштіану Роналду.

Епопея з зірковим нападником лише нещодавно полишила кордони Манчестеру, а тепер знов про Роналду купа новин вже з табору збірної. Чи то він щось наговорив тренеру, чи просто штаб зрозумів, що Рамуш має більше переваг ніж Кріштіану у поточній формі, але згідно з інформацією в СМІ, слід знов очікувати форварда Бенфіку з перших хвилин.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Фернанду Сантуша. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 5,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,8.

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