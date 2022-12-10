ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутні матчі чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 за 10 грудня на нас чекають два цікаві матчі: Португалія зустрінеться з Марокко, а Франції протистоятиме Англії.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ МАРОККО — ПОРТУГАЛІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Фернанду Сантуша. Так, на перемогу Португалії пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Марокко оцінюється показником 5,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,8.

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Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Португалії доведеться атакувати більшу частину часу в цій грі, щоб відкрити рахунок, але очікуємо, що за перший тайм це буде зробити важко. Пропонуємо подію "Перший тайм ТМ 1,0" з коефіцієнтом 1,66.

В цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів в цілому, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 1,73.

Матч Марокко — Португалія відбудеться 10 грудня о 17:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

прогноз 0:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АНГЛІЯ — ФРАНЦІЯ

За версією компанії GG.bet, невеличким фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Дідьє Дешама. Так, на перемогу Франції пропонується коефіцієнт 2,49, тоді як потенційний успіх Англії оцінюється показником 3,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,28.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Французи впевнено пройшли Польщу, тоді як Англійці без особливих проблем впоралась зі збірною Сенегалу.

Нам здається, що обидві команди будуть доволі активні в атакувальній фазі, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Обидві заб'ють" Коефіцієнт на це — 1,82.

Також цікаво виглядає подія "Тотал більше 2,5" з коефіцієнтом 2,14.

Матч Англія — Франція відбудеться 10 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.