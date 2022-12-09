ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Тіте вилетіла на цей раз в 1/4 фіналу.

Збірна Бразилії на чемпіонату світу-2022 вилетіла на стадії 1/4 фіналу, програвши збірній Хорватії у серії 11-метрових.

Невдала серія команди з Південної Америки продовжується вже 20 років, адже востаннє вони тріумфували на ЧС-2002.

Усі шість останніх матчей у плей-оф чемпіонатів світу Бразилія програла європейським збірним.

Вони поступались Франції (1/4 фіналу ЧС-2006), Нідерландам (1/4 фіналу ЧС-2010), Німеччині (1/2 фіналу ЧС-2014), Нідерландам (матч за третє місце ЧС-2014) та Бельгії (1/4 фіналу ЧС-2018).

Цікаво й те, що програвши у плей-оф раундах шість разів поспіль — найгірша серія в історії цієї національної команди. До цього найгіршим результатом бразильців були три чемпіонати світу без медалей – з ЧС-1982 до ЧС-1990.