ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентина в серії пенальті здолала Нідерланди на шляху до півфіналу чемпіонату світу-2022

Команда Луї ван Гала в божевільному стилі перевела гру в овертайми, відігравшись із 0:2, проте в підсумку поступилась у футбольній лотереї.

Нідерланди — Аргентина, Getty Images

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Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 – пен.)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 — Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)



Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд (Л. де Йонг, 64) — де Рон (Копмейнерс, 46), Ф. де Йонг — Депай (Вегхорст, 78) — Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергейс, 46).



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія, 111), Акунья (Тальяфіко, 77) — Де Пауль (Паредес, 66), Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 81).



Попередження: Тімбер, Вегхорст (не на полі), Депай, Бергейс, ван Дейк — Ромеро, Акунья, Лісандро Мартінес, Паредес, Мессі, Отаменді, Монтьєль, Песселья.