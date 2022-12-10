ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Турнір виходить на фінішну пряму.

Збірна Аргентини в рамках чвертьфінальної зустрічі протистояла Нідерландам та з великими труднощами пройшла в 1/2.

На команду Ліонеля Скалоні очікує зустріч проти збірної Хорватії, яка дещо несподівано пройшла збірну Бразилії.

Зазначимо, що зустріч між Аргентиною та Хорватією відбудеться 13 грудня о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що інша півфінальна пара визначиться у чвертьфінальних матчах між збірними Португалії та Марокко й збірними Англії та Франції.