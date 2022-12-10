ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький ділиться враженнями з місця подій після ураганної битви між Нідерландами та Аргентиною

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Інчас, які готові покласти життя за Аргентину

За дві години аргентинські інчас вже у повному складі на трибунах «Лусаїлу» виконували свій святий футбольний гімн:

Vamos Argentina (Вперед Аргентина!)

Sabes que yo te quiero (Ти знаєш, що я люблю тебе)

Hoy hay que ganar y ser primero (Сьогодні ти маєш перемогти і бути першою)

Esta hinchada loca, dejo todo por la copa (Ця торсида божевільна, все заради Копи)

La que tiene a Messi y Maradona (Ми ті, що маємо Мессі й Марадону)

Ponga huevo vaya al frente Argentina (Ми покладемо життя заради Аргентини)

Ponga huevo vaya al frente jugadores (Ми покладемо життя за наших футболістів)

Este año tenemos que dar la vuelta (Цього року ми повинні повернутися)

No' vinimo' todo' a Doha a ser campeones (Не всі приїхали в Доху, щоб стати чемпіонами)

Дві години опісля завершення матчу ніхто не залишав арену і смакував перемогу над Нідерландами, десятки разів наспіваючи ці ж самі мотиви.

Аргентинських вболівальників доїхало до Катару до десяти тисяч. А помаранчевих було від сили сотня, крапля в біло-синьому морі. Не кажучи, що майже всі 88 тисяч на трибунах підтримували Його, створивши культову атмосферу під час матчу.

Першість у Катарі має стати чемпіонатом Лео Мессі. Аргентина має перемогти заради нього, щоб увічнити його ім’я в історії Мундіалів.

Мессі перекриє «вічний» рекорд Маттеуса

Вже скоріше за все Лео Мессі перекриє «вічний» рекорд німця Лотара Маттеуа за кількість матчів на ЧС. Це був його 24-й матч, і за цим показником Мессі зрівнявся з Мирославом Клозе. До рекорду німця Лоттара Маттеуса залишилася одна гра. А попереду у аргентинців ще два матчі.

Лео провів черговий геніальний матч на цьому Мундіалі. Його асист на Моліну – вища математика. Знайти таку щілину серед захисту помаранчевих, віддати саме в той коридор пас, щоб він пройшов – будь зараз живий Піфагор, він би вивів якусь футбольну теорему, настільки це було геніальне і в той же час єдине вірне рішення на полі. Як вирішальний хід у шахах.

Для Мессі цей асист вже п'ятий у матчах плей-офф чемпіонату світу – найкращий результат в історії. Обійшов Пеле, у якого за цей час було чотири гольові. Ще цей асист – 68-й ключовий пас, тобто пас під удар на чемпіонатах світу для Мессі. Тут він теж обійшов суперлегенду – Дієго Марадону, мав 67 таких за той же період підрахунків.

Тепер у Мессі чотири голи та два асисти на цьому Мундіалі за п'ять матчів. Забивав Саудівській Аравії , Мексиці, Австралії та Нідерландам. Йде за вищим графіком, чим результативна дія за гру.

Аргентина знайшла правильну екосистему

Взагалі ми вчора спостерігали великий матч Аргентини з Нідерландами, який поки що найкращий Катарі за якістю, сюжетом, драмою, кількістю карток – встановили рекорд чемпіонатів світу (15 жовтих загалом). Два приголомшливі голи, чудова серія пенальті, матч точно увійде до скарбнички великих поєдинків чемпіонатів.

ЧС-1986 Хорхе Вальдано після видатної перемогу влучно підмітив: «Мені здається, що Аргентина знайшла правильну екосистему. Я бачив фотографію, схожу на фільм «Одинадцять друзів Оушена»: гравці виходять з автобуса, Мессі на чолі, решта за ним, з боків.

Це має символічне значення, яке не потребує коментарів, але пояснює, що таке Аргентина. Видно, що Лео щасливий – він вільний».

Справді, ця Аргентина дуже посередня команда. Чи ненайслабша з тих, що грала на Мундіалях з тих пір, як Аргентина увійшла до еліти футбольного світу. Фактично без зірок, за винятком Мессі. Так, є Ді Марія, Лаутаро, молодий Хуліан Альварес, але важко їх порівнювати з Батистутами, Каніджами, Веронами, Агуеро, Занетті, Пассарелою, Креспо, Редондо, Маскерано й так далі, список можна продовжувати.

У півфіналі на аргентинців чекають хорвати, які минулої першості винесли Мессі і К® на груповій стадії 3:0. Аргентинці чекають вендетти, а ми чекаємо протистояння двох володарів Золотого М’яча Мессі та Модрича.

Хорвати дісталися 1/2 фіналу Чемпіонату світу втретє за сім турнірів, коли вони є самостійною збірною. Тепер її точно можна ставити в когорту топ-збірних. Нас чекає ще одна неймовірна битва на цьому неймовірно-божевільному чемпіонаті.

Валерій Пригорницький (Лусаїл)

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