ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан Аргентини прокоментував слова керманича суперників після чвертьфіналу чемпіонату світу-2022.

Аргентина напередодні здолала Нідерланди в серії після матчевих пенальті в рамках чвертьфіналу чемпіонату світу-2022 (2:2, 4:3 – пен.).

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 по пен.) Відео голів та огляд матчу ЧС-2022

Нападник та капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, на рахунку якого гол та гольова передача в звітній грі, після завершення матчу відповів на коментар головного тренера суперників, Луї ван Гала, у якому той звинуватив зірку Аргентини в тому, що він "мало допомагає своїй команді в роботі без м’яча".

"Я відчуваю неповагу з боку Ван Гала після його коментарів перед грою, а деякі нідерландські гравці занадто багато говорили під час матчу.

Ван Гал постійно намагається всім продати, що він грає в якісний футбол високого ґатунку. А в підсумку він просто кидає всіх футболістів до штрафного й на них починають робити довгі передачі.

Я взагалі не розумію, коли хтось багато говорить перед грою. Я поважаю суперників, проте разом із тим вимагаю й поваги до себе з їхнього боку. Думаю, що з боку тренера та гравців суперників цього не було. Вони штучно створили напругу в ситуації, і в підсумку це мало вплив безпосередньо на гру.

Окрім того, після матчу 19 номер суперників (Воут Вегхорст – ред.) почав провокувати нас на конфлікт, чіпляючись до нас та говорячи якісь безглузді речі. Я не вважаю, що це — частина футболу", — заявив аргентинський виконавець.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.