ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу, що відбувся 9 грудня 2022, 21:00.

Збірна Аргентини у серії пенальті зуміла переграти збірну Нідерландів та пройти у півфінал чемпіонату світу-2022.

Основний час завершився з рахунком 2:2. За Аргентину відзначались Мессі та Моліна. Проте під кінець матчу Нідерланди з двох ударів забили два голи — обидва на рахунку Ваута Вегхорста. Доля матчу вирішилась у серії 11-метрових.

Відео голів та огляд матчу:

Нідерланди — Аргентина 2:2 (3:4 – пен.)

Голи: Вегхорст, 83, 90+11 — Моліна, 35, Мессі, 73 (пен.)



Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд (Л. де Йонг, 64) — де Рон (Копмейнерс, 46), Ф. де Йонг — Депай (Вегхорст, 78) — Гакпо (Ланг, 113), Бергвейн (Бергейс, 46).



Аргентина: Е. Мартінес — Моліна (Монтьєль, 106), Ромеро (Песселья, 78), Отаменді, Лісандро Мартінес (Ді Марія, 111), Акунья (Тальяфіко, 77) — Де Пауль (Паредес, 66), Фернандес, Мак Аллістер — Мессі, Альварес (Лаутаро Мартінес, 81).



Попередження: Тімбер, Вегхорст (не на полі), Депай, Бергейс, ван Дейк — Ромеро, Акунья, Лісандро Мартінес, Паредес, Мессі, Отаменді, Монтьєль, Песселья.