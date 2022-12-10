ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німецький екс-футболіст відпустив кпин у бік суперників його збірної по групі.

Збірна Німеччини завершила свої виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі вже після групового етапу, де в компанії Іспанії, Японії та Коста-Рики посіла третю сходинку.

Після цього на адресу "Бундестім" було спрямовано чимало критичних висловлювань із боку провідних експертів, однак деякі з них, наприклад колишній універсал мюнхенської Баварії Філіпп Лам, також не забув піддати критиці й гру "Фурії рохи", яка вилетіла за підсумком поєдинку проти Марокко вже в раунді 1/8 фіналу.

"Іспанія має чудовий стиль гри, проте їй не вистачає трохи надмірності, амбіцій та гри один-на-один проти суперників. Після перегляду їхніх матчів постійно залишалось враження, ніби нам щось розповіли не до кінця.

У Катарі вони грали в рондо, яке, як відомо, не передбачає забитих м’ячів. У нас, у Німеччині, кажуть, що футбол — дитяча гра, бо для нього потрібен тільки м’яч та пара шкільних рюкзаків в якості стійок. А Іспанії навіть рюкзаки не були потрібні.

Найбільше враження на мене справляє Аргентина. Ця команда з Мессі на чолі атаки пройшла надзвичайно захоплюючий шлях. Я пам’ятаю, як у 2014 році, коли вони програли нам фінал на Маракані, його партнери по команді ніби чекали, що він має зробити все самостійно.

У 2022 році вони вже грають за нього, а він просто чекає свого зіркового часу. Подібні історії й створюють додану вартість перемогам. Команда Скалоні таким чином показує, що означає мати лідера з великим досвідом.

Думаю, що колись керманич Аргентини може очолити великий європейський клуб, бо його іберійську культуру володіння м’ячем у поєднанні з південноамериканським менталітетом навряд чи може щось перевершити в сучасному футболі.

У мене немає сумнівів у тому, що Європі ще є, чому повчитись у Аргентини та Південної Америки загалом", — заявив колишній футболіст.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє проти Хорватії.