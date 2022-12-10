Португалець вийшов на поле у грі 1/4 фіналу ЧС-2022.
Кріштіану Роналду, Getty Images
10 грудня 2022, 18:43
У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Марокко грає проти збірної Португалії. Пропустивши у першому таймі, португальці вийшли відіграватись на другу половину зустрічі.
Головний тренер Фернанду Сантуш на 51 хвилині випустив на поле зіркового Кріштіану Роналду. І цей вихід для суперзірки футболу багато чого значить.
Це його 196 гра за збірну Португалії. Жоден гравець в історії футболу не брав участі у більшій кількості міжнародних матчів.
За цим показником Роналду зрівнявся з колишнім футболістом збірної Кувейту Бадром Аль-Мутава, який також зіграв 196 ігор.