ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець вийшов на поле у грі 1/4 фіналу ЧС-2022.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Марокко грає проти збірної Португалії. Пропустивши у першому таймі, португальці вийшли відіграватись на другу половину зустрічі.

Головний тренер Фернанду Сантуш на 51 хвилині випустив на поле зіркового Кріштіану Роналду. І цей вихід для суперзірки футболу багато чого значить.

Це його 196 гра за збірну Португалії. Жоден гравець в історії футболу не брав участі у більшій кількості міжнародних матчів.

За цим показником Роналду зрівнявся з колишнім футболістом збірної Кувейту Бадром Аль-Мутава, який також зіграв 196 ігор.