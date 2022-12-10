ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Другий представник Піренейського півострова не зміг зупинити божевільних "атласних левів".

Сенсації та чемпіонат світу-2022 в Катарі йдуть обабіч один одного вже як третій тиждень, і при цьому ми майже впритул наблизились до півфінального етапу цьогорічного розіграшу. Хорватія та Аргентина напередодні склали першу пару майбутніх протистоянь, тоді як збірні Марокко та Португалії, що починали черговий ігровий день своїм матчем на стадіоні Ель-Тумама в Досі, могли тільки мріяти про те, аби до них долучитись.

Представники африканського континенту були вимушені віддуватись за весь свій регіон, оскільки єдині дістались до настільки високого рівня змагань. І якщо перемогу в групі за участі Бельгії, Канади та тих самих хорватів для команди Валіда Реграгі вже вважали значним досягненням, то можете собі уявити, якою була феєрія в країні, коли в принциповому поєдинку "атласні леви" здолали Іспанію в запаморочливій серії пенальті.

У той самий час до успіхів Португалії всі ставились більш буденно, хоча й команда Фернанду Сантуша також ставала співавторкою сенсації, коли поступилась Південній Кореї в заключному матчі групового етапу (1:2), у рамках якого здобула перемогу в квартеті з Уругваєм та Ганою в складі. А ось Швейцарії потім відверто не пощастило потрапити на "європейських селесао" в 1/8 фіналу, бо голодний до ігрового часу за спиною в Кріштіану Роналду Гонсалу Рамуш просто не залишив їм шансів своїм хет-триком (6:1).

Обидві команди намагались розпочати гру в обережній манері, однак гольовий момент із ударом головою в падінні від Феліша з правого кута воротарського на завершення подачі з глибокого штрафного змусив футболістів трохи пришвидшитись. Одразу ж виникла перша гольова нагода й в Ен-Несірі, якого партнери постійно шукали передачами з глибини власної половини поля, однак лишень зрідка ці пошуку можна було вважати вдалими.

За великим рахунком, нічого несподіваного на полі взагалі не відбувалось — команда Реграгі в байдужому ключі віддала м’яч на поталу суперникам, а ті постійно розбивали власні атаки вщент об захист марокканців. Атакувати за рахунок довжелезних передач африканській збірній майже не вдавалось, тож у нас була можливість насолоджуватись несамовитою підтримкою трибун на їхню адресу.

Проте вже на завершення першого тайму стан справ на полі почав раптово змінюватись, адже "атласні леви" вийшли вперед за рахунком на табло за допомоги вдалої подачі Аттіят-Аллаха з лівого флангу на голову все того ж Ен-Несірі, який випередив Кошту перед воротарським, хоча провина за цей епізод лежить виключно на голкіпері португальців. Пропущений гол активізував команду Сантуша, яка майже одразу створила момент у відповідь, проте постріл Бруну з дуже гострого кута на правому фланзі приняла на себе поперечина чужих воріт.

На другу половину гри представники Європи виходили з доволі прагматичною метою врятуватись за будь-яку ціну, проте суперники не залишали їм майже жодного шансу власним надійним захистом. Довелось долучати до гри Кріштіану Роналду, який черговий матч розпочинав на лаві запасних. Усі м’ячі після цього вантажились у напрямку штрафного саме на зірку нападу, проте ні забити самостійно, ні асистувати партнерам уже колишній футболіст Манчестер Юнайтед так і не зумів.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Дійсно якісних можливостей для порятунку Португалія створила обмаль, але ні Кріштіану, ні Феліш, ні Пепе вже в компенсований час, так і не зуміли забезпечити своїй команді рятівний гол. Марокканці навіть вилучення встигли заробити на третій компенсованій хвилині, коли нападнику Валіду Кеддірі після виходу на заміну настільки набридла самотність на чужій половині, що він на рівному місці заробив для себе два попередження. Але скористатись цим у команди Сантуша часу майже не було.

Фінальний свисток аргентинського арбітра Факундо Рауля Тельо Фігероа відправив до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірну Марокко. Для Португалії турнір добіг кінця.— Португалія 1:0Ен-Несірі, 42Буну — Хакімі, Саїсс (Дарі, 58), Ель Ямік, Аттіят-Аллах — Унахі, Амрабат, Амалла (Кеддіра, 65) — Зієш (Жабран, 81), Ен-Несірі (Банун, 65), Буфаль (Абухляль, 81).Кошта — Далот (Орта, 79), Діаш, Пепе, Геррейру (Канселу, 51) — Б. Сілва, Невеш (Роналду, 52), Отавіо (Вітінья, 69) — Фернандеш, Рамуш (Леау, 69), Феліш.Попередження: Дарі, Кеддіра — Вітінья