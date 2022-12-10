Досвідчений фахівець залишить роботу у команді.
Фернанду Сантуш, Getty Images
10 грудня 2022, 19:52
Головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша найближчими днями звільнять з посади. Про це пише Фабріціо Романо.
Фахівець у Лісабоні зустрінеться з керівниками португальської футбольної асоціації, щоб обговорити майбутнє.
"Завтра я полечу в Лісабон, і ми, як завжди, обговоримо з президентом моє майбутнє", — сказав фахівець.
Контракт тренера зі збірної Португалії триває до літа 2024 року.
Фернанду Сантуш очолив Португалію у 2014 році. З того часу він виграв чемпіонат Європи-2016 та Лігу націй сезону-2018/19.