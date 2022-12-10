ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений фахівець залишить роботу у команді.

Головного тренера збірної Португалії Фернанду Сантуша найближчими днями звільнять з посади. Про це пише Фабріціо Романо.

Фахівець у Лісабоні зустрінеться з керівниками португальської футбольної асоціації, щоб обговорити майбутнє.

"Завтра я полечу в Лісабон, і ми, як завжди, обговоримо з президентом моє майбутнє", — сказав фахівець.

Контракт тренера зі збірної Португалії триває до літа 2024 року.

Фернанду Сантуш очолив Португалію у 2014 році. З того часу він виграв чемпіонат Європи-2016 та Лігу націй сезону-2018/19.