ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканська команда — головна сенсація змагання.

Збірна Марокко вчергове шокувала футбольну спільноту, обігравши збірну Португалії на стадії 1/4 фіналу ЧС-2022.

Команда Валіда Реграгуі здобула перемогу з рахунком 1:0, хоча більшість ігрового часу саме збірна Португалії загрожувала воротам Буну.

Таким чином можемо констатувати, що жодна збірна не забивала Марокко на цьому чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Єдиний гол, який вони пропустили, був у матчі проти Канади у груповому етапі змагання. Тоді м'яч у свої ворота зрізав Наєф Агерд.

Раніше повідомлялось, що Марокко — перша африканська збірна, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.