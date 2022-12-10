ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець провів п'ять мундіалів у кар'єрі.

Збірна Португалії вилетіла з чемпіонату світу-2022, програвши збірній Марокко у чвертьфіналі (0:1).

Для Кріштіану Роналду, лідера збірної Португалії, це був п'ятий чемпіонат світу у кар'єрі.

Він зіграв на мундіалях 22 матчі, у яких забив вісім голів та віддав два асисти. Проте жодного разу команда не вигравала цей турнір.

Більш того, він не забивав в усіх восьми своїх матчах плей-офф на чемпіонаті світу (включаючи матч за третє місце). Він зіграв 570 хвилин без голів та завдав 27 ударів.