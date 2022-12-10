ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст віддав гольовий пас у матчі проти Англії.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції змагається за вихід у півфінал проти збірної Англії.

Рахунок був відкритий на 17 хвилині гри. Півзахиснику Орельєну Чуамені вдався чудовий постріл здалеку, на який не відреагував Джордан Пікфорд.

Автором гольової передачі у момент взяття воріт став Антуан Грізманн. Це його 27 асист у футболці національної команди.

Зазначимо, що це найкращий результат у збірній за останні 50 років. Грізманн обійшов по асистах Зінедіна Зідана та Т'єррі Анрі, які мають по 26 гольових.