Футболіст віддав гольовий пас у матчі проти Англії.
Антуан Грізманн, Getty Images
10 грудня 2022, 22:15
У рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Франції змагається за вихід у півфінал проти збірної Англії.
Рахунок був відкритий на 17 хвилині гри. Півзахиснику Орельєну Чуамені вдався чудовий постріл здалеку, на який не відреагував Джордан Пікфорд.
Автором гольової передачі у момент взяття воріт став Антуан Грізманн. Це його 27 асист у футболці національної команди.
Зазначимо, що це найкращий результат у збірній за останні 50 років. Грізманн обійшов по асистах Зінедіна Зідана та Т'єррі Анрі, які мають по 26 гольових.