ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Гарета Саутгейта не досягла потрібного результату в першому матчі проти рівного собі за статусом суперника на турнірі.

Імена трьох із чотирьох учасників півфінального етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі вже були відомі перед початком звітної зустрічі, проте випадковий збіг обставин та розкладу календаря залишав нам із чвертьфінальних протистоянь найбільш соковиту за вивіскою футбольну подію. Зустріч збірних Англії та Франції починаючи від літнього періоду 2012 року є для всіх українців далеко не порожнім звуком, бо саме вона стала одним із феноменальних матчів на Донбас Арені в рамках того самого чемпіонату Європи.

Тоді жодна з команд не виграла (1:1), і цей результат був цілком досяжним, адже гра відбувалась у рамках групового етапу, проте цього разу мировий підсумок дуелі був виключеним регламентом плей-оф — хтось із головних претендентів на перемогу в турнірі мав поступитись на шляху до четвірки найкращих. Зрозуміло, що ні переможець групи B, ні тріумфатор квартету D, цим місцем ділитись не з ким не хотіли, а багатовікова історія протистояння поміж сусідами за Ла-Маншем виключно підігрівала й без того величний матч двох збірних світового рівня.

Обережний початок зустрічі з боку обох команд доволі швидко змінив тиск на суперників від Франції, який незабаром почав призводити до виникнення перших гольових моментів у грі. І якщо спроба Жиру в падінні головою завершити подачу Дембеле з правого флангу нічим якісним не завершилась, то вже за наступної появи підопічних Дідьє Дешама перед чужим штрафним Чуамені вдався дивовижний за влучністю удар із центральної зони в лівий кут зі скидання від Грізманна.

Не менш ефектно згодом намагався відповісти й Гаррі Кейн, проте Льоріс у своїй кар’єрі потягнув уже чимало пострілів від партнера за Тоттенгемом, тож і з пострілом здалеку з правого флангу в ближню дев’ятку також зумів упоратись. Але незадовго до цього епізоду мав місце найбільш жваво обговорюваний момент усього першого тайму, коли на вході до правого флангу штрафного форварда англійців збив Упамекано, проте бригада арбітрів, навіть із застосуванням VAR, жодного фолу не побачила.

І допоки футболісти Гарета Саутгейта сперечались із рефері та намагались і надалі чинити тиск на суперників, Франція поступово відтягнула гру до центральної лінії, де й завершили гру команди в першому таймі. Цілком рівному за статистикою, проте рахунок змушував "трьох левів" іти вперед. І вони пішли! Одразу поперерві Англія розпочала з шаленого за силою виконання дальнього удару з правого флангу від Беллінгема, який ледь потягнув із-під поперечини Льоріс.

Уже незабаром французи таки догрались у низькому блоці, і на лівому фланзі власного штрафного необачним рухом Чуамені поклав на газон Саку. Із пенальті в лівий кут потужно пробив Кейн, після чого здавалось, що на цій хвилі команда Саутгейта повинна одразу йти за другим м’ячем. Але "Les Bleus" удалось угамувати темперамент суперників, і до наступного удару в бік воріт Льоріса довелось чекати майже двадцять хвилин ігрового часу — Магвайр змусив м’яч облизати ліву стійку чужих воріт на завершення подачі Гендерсона зі штрафного з протилежного флангу.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Проте закріпитись на чужій половині "три леви" цього разу не змогли, а вже на 77 хвилині для їхнього захисту почався справжній фільм жахів. Головну роль у ньому відігравав Олів’є Жиру, якому надали одразу дві послідовні спроби для того, аби вразити чужі ворота з гранично близької відстані. І якщо пас Дембеле центральний форвард змарнував, то вже за мить Грізманн влучною подачею з лівого флангу таки знайшов його голову на ближній стійці.

Англії не залишалось нічого іншого робити, як іти за відіграванням і цього м’яча також. Тут знову в пригоді стали суперники, які зусиллями безглуздого поштовху в спину Маунту від Тео в центрі штрафного під час закидання з глибини на рівному місці привезли собі ще один пенальті. Але нерв матчу був настільки значним, що постріл Гаррі Кейна з позначки пішов набагато вище воріт. І як би після того не намагалась команда Саутгейта, своє становище вони так і не покращили.

Фінальний свисток бразильського арбітра Вілтон Перейра Сампайо відправив до півфіналу чемпіонату світу-2022 в Катарі збірну Франції. Для Англії турнір добіг кінця.



Англія — Франція 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) — Чуамені, 17, Жиру, 78

На 84-й хвилині Гаррі Кейн (Англія) не забив пенальті (промах).

Пікфорд — Вокер, Стоунз (Гріліш, 90+8), Магвайр, Шоу — Гендерсон (Маунт, 80), Райс, Беллінгем — Сака (Стерлінг, 80), Кейн, Фоден (Рашфорд, 85).Льоріс — Кунде, Варан, Упамекано, Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 80), Грізманн, Мбаппе — Жиру.Попередження: Магвайр — Грізманн, Дембеле, Т. Ернандес