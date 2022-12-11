Футболіст висловився про вихід збірної Марокко у півфінал.
Соф'ян Буфаль, Getty Images
11 грудня 2022, 00:15
Півзахисник збірної Марокко Соф'ян Буфаль прокоментував перемогу над Португалією у півфіналі ЧС-2022.
"Сьогодні історичний та шалений день. Ми живемо уві сні і не хочемо прокидатися. Я дуже переживав за цю гру, але зараз щасливий. Все, що у нас є, ми заслужили.
Це ще не кінець для Марокко на чемпіонаті світу. Залишилися півфінал та фінал. І це реальна задача для нашої команди. Я сподівався, що зіграємо з Марокко у півфіналі".
Відзначимо, що Соф'ян Буфаль на клубному рівні виступає за французький Анже, який займає останню сходинку у Лізі 1. Тому матч проти Франції, з якою зіграє Марокко, принциповий особисто для цього футболіста.