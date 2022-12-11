ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда і на цей раз не отримає трофей.

Збірна Англії у рамках 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 програла Франції та залишила змагання.

Провали команди на топових змаганнях продовжились.

Останній раз національна команда вигравала чемпіонат світу у 1966 році — це їх перша перемога на цьому турнірі і поки що остання.

У півфіналі ЧС-2022 після перемоги вони також не були. Найкращий результат — чвертьфінал цього змагання.

Чемпіонат Європи команда не вигравала. Лише раз вони доходили до фіналу ЄВРО — у 2021 році. Також двічі вони займали третю сходинку.