ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валерій Пригорницький ділиться враженнями з місця подій після найкращого поєдинку Мундіалю, який влаштували Франція та Англія.

Ця Франція ще сильніша за чемпіонську команду 2018 року

Достроковий фінал Кубку Світу-2022 зіграно. Це був найкращий матч турніру. За рівнем майстерності виконавців, за якістю та змістом, за рівністю класу команд. Швидкісний, динамічний, інтригуючий.

Чудова гра від обох команд! Без брутальностей і неповаги до суперника, яку ми спостерігали днем раніше у поєдинку Аргентина — Нідерланди! Матч гідний фіналу. Навряд чи ми побачимо щось цікавіше.

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Від серця шкода англійців. Напевне, це була найсильніша команда «трьох левів» з часів чемпіонства 1966 року і вони не менше за французів заслуговували перемоги. Не тільки у даній "битві за Ла-Манш". Взагалі.

Ну, а французи це просто магія! Франція — єдина команда з топ-збірних, яка грає рівно упродовж всієї першості, без гойдалок – а це якість чемпіонів! Як діючих, так потенційно і майбутніх!

Причому команда Дешама заслуговує на чемпіонство ще більше, ніж у 2018 році. Дешам із Грізманна зробив самого себе, зразка найкращих часів за функціоналом! І дарма, що він тепер не забиває. Антуан тепер грає нижче, але як же дивовижно. Він у цілому завжди добре розпоряджався м’ячем, але тепер ми ще бачимо і його феноменальне відчуття поля. Ще й у обороні неймовірно корисно відпрацьовує. А хто віддав обидві гольові?

Дякуючи цим двом передачам, Грізманн став найкращим асистентом в історії своєї національної команди, довівши загальну кількість результативних передач до 28. Він випередив таких легендарних футболістів, як Т’єррі Анрі та Зінедін Зідан, — у обох по 26 передач. Раніше Антуан віддав гольову передачу на турнірі у Катарі у переможному матчі з Данією (2:1).

Навіщо Франції Бензема, коли є такий Жиру

Пам’ятаєте як критикували Дешама за беззаперечну довіру до Жиру на минулій першості? Врешті, було за що. Він не відзначився жодним м’ячем у Росії, і був схожий на Гіварша у чемпіонській збірній зразка 1998 року.

Але була одна непомітна роль, яку він гарно та постійно виконував: стягував на себе увагу оборонців суперника і відкривав коридор для забігів Мбаппе. У Катарі Жиру не лише забиває і змагається з Мбаппе за звання найкращого бомбардиру турніру, а й виконує неймовірний об’єм чорнової роботи! А скільки виграних верхових єдиноборств... Не впевнений, що Бензема був би кращим за Жиру.

І взагалі здається, що всі ці травми ключових гравців пішли тільки на користь Дешаму. Бензема занадто багато уваги привертав до себе і більше заважав Мбаппе. До речі, вчорашній матч – це перший випадок, коли Кіліана виключили з гри, але біля нього постійно було по 3-4 англійських полісмена на полі.

Відсутність Погба взагалі непомітна. Він теж ковдру тягнув на себе. Так, за потенціалом Рабьо гірший за Поля, але який же він робочий пес, і всюди встигає – і в атаку збігати, і підчистити за партнерами.

Один із найкращих опорників світу Канте отримує травму, а його безболісно замінює молодий суперстар Тчуамені. Вчора щоправда він і взяв, і віддав. Забив свій перший гол за збірну чумовим пострілом, але й привіз пенальті у власні ворота тільки по своїй дурості.

У стартовому поєдинку травму отримує Люка Ернандес, виходить брат Тео і гірше точно не стає. Як і Тчуамені вчора теж заробив пенальті Льорісу ні з того ні з сього.

І так у французів на кожній позиції по 2-3 гравці світового рівню. Як з ними тягатись? Феноменальне покоління. І щороку з'являються нові та нові зірки.

І яка ж Франція – спортивна держава. У волейболі – діючі олімпійські чемпіони. У гандболі – діючі олімпійські чемпіони. Причому як жінки, так і чоловіки. Чоловіча збірна з гандболу взагалі виграла три з чотирьох останніх Олімпіад. Баскетбол – завжди претенденти на медалі на турнірах серед найсильніших. Срібло на останніх Іграх в Токіо. Жінки взяли третє місце в Токіо. У всіх ігрових видах спорту французи на домінуючих позиціях. Фантастика!

Хто б не виграв Мундіаль у Катарі, це буде щось цікаве

Хороший склад півфіналістів маємо, представлені одразу три континенти: Європа, Південна Америка, Африка. Справжній чемпіонат світу. Будь-який із чотирьох варіантів чемпіона буде дивовижним!! Чи Франція захистить титул, і візьме третій кубок, чи нарешті Мессі стане чемпіоном світу, чи сенсаційно Хорватія або ж Марокко вперше в історії!

Фінал Франція-Хорватія буде символічним. Лише одного разу на сусідніх ЧС повторилися пари фіналістів. У 1986 та 1990-му році між Аргентиною та Німеччиною.

Фінал Марокко — Хорватія також буде символічним. З ЧС-1962 не було ситуації, коли сусіди по групі потім грали у фіналі. Виявляється, група смерті була у квартеті Бельгія, Канада, Марокко та Хорватія.

Або ж в перспективі Аргентина у фіналі з Марокко, чим не крах Європи? І у "африканському" дербі я б не сказав, що так вже й проглядається перемога Франції. Хорватія, Бельгія, Іспанія, Португалія — ​​сумарно забили 0 голів у ворота Марокко. Можна розпочати хоча б з цього факту. Для Марокко цей турнір прямо як боротьба з колишніми колонізаторами. Марокканці послідовно вибили своїх історичних ворогів. Залишилося вибити французів — і помста буде завершена.

Марокко — тип аутсайдера-вискочки, за яких хочеться вболівати, тому, що пробралися вони не на фарті, а реально завдяки добре організованій грі разом з великою самовіддачею. Четвертий матч проти топової збірної зіграли на нуль. Це не автобус, вибачте, це близька до ідеальної оборони, у кращих італійських традиціях.

У-ух, все найцікавіше ще попереду.

Валерій Пригорницький (Ель-Хаур)

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