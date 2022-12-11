ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз дав свій коментар щодо африканської команди.

Півзахисник збірної Франції Кінгслі Коман прокоментував майбутню гру проти Марокко.

"Ми, як і раніше, зосереджені. Попереду матч зі збірною Марокко, яка досі була дуже хороша. Потрібно буде докласти всіх зусиль, щоб перемогти.

Марокко чудово проводить турнір, вийшовши зі складної групи. Вони заслуговують бути тут у півфіналі, і ми маємо намір виконати велику тактичну роботу", — наводить слова Комана RMC.

Матч Франція — Марокко відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом.