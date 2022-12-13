ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на майбутній матч чемпіонату світу, який проходить в Катарі.

У 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 за 13 грудня на нас чекає протистояння збірних Аргентини та Хорватії.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРГЕНТИНА — ХОРВАТІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Ліонель Скалоні. Так, на перемогу Аргентини пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Хорватії оцінюється показником 4,78. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,35.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті й конкретно у футболі.

Аргентині доведеться атакувати більшу частину часу в цій грі, тому очікуємо, що за перший тайм команди не зможуть відкрити рахунок. Пропонуємо подію "Перший тайм ТМ 0,5" з коефіцієнтом 2,35.

В цьому матчі ми не очікуємо великої кількості забитих м'ячів в цілому, тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "Тотал менше 2,5" з коефіцієнтом 1,57.

Для тих, хто любить ризикувати, пропонуємо зробити ставку на прохід у фінал збірної Хорватії. Коефіцієнт на це 2,89.

Матч Аргентина — Хорватія відбудеться 13 грудня о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.